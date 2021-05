Nasdaq Composite : Vers une 8ème bougie au corps rouge ?

(BFM Bourse) - C'est la santé de l'emploi américain qui retient l'attention des opérateurs sur cette seconde partie de la semaine, avec la crainte (cynique ?) pour nombre d'entre eux qu'un redémarrage trop fort et rapide du travail outre Atlantique n'invite la Fed à durcir plus tôt que prévu ses conditions de crédit. Dans l'immédiat, les salles des marchés viennent de prendre connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocation chômage pour la semaine 17, nouvelles inscriptions qui repassent sous la barre des 500 000, ce qui n'était plus arrivé depuis la période pré-Covid. Hier, le cabinet privé en RH ADP (Automatic Data Processing) publiait sa traditionnelle enquête, qui précède de deux jours le rapport fédéral NFP (Non Farm Payroll). Le cabinet estime les créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) à 742 000.

En début de semaine, Mme J Yellen, désormais Secrétaire au Trésor, a estimé, lors de la préparation d'un événement en ligne, qu'une légère hausse des taux fédéraux pourrait être "nécessaire", et ce afin d'éviter une "surchauffe" d'une économie en pleine reprise... L'enjeu est de taille sur les marchés actions, en particulier pour les valeurs ayant le plus monté ces dernières années, poids lourds technologiques en tête, dont l'indice Nasdaq Composite regorge. Des valeurs qui, à mesure que les taux progresseraient, seraient "concurrencés" sur le marché, et seraient en première ligne des tentations de prises de profits...

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Si le biais de fond (haussier) reste inchangé à ce stade, force est de constater que les signaux de faiblesse se multiplient à très court terme, laissant entrevoir la formation d'une jambe corrective sous les récents sommets absolus. Ces derniers commencent à former une zone de résistance graphique.

La structure en englobante baissière formée lundi a été suivie immédiatement d'une rupture de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), rupture dont le sens sur le plan technique est renforcé par l'épaississement des volumes de transactions. Avis négatif à l'échelle de la seule séance à venir, dont on vérifiera la couleur de la bougie. Si elle venait à être rouge, ce serait la huitième bougie de cette nature, de rang.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14190.00 points.

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime