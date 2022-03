Nasdaq Composite : Une position toujours délicate sous les 13 330 points

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, dont le biais Growth est très marqué, a gagné 3,77% à 123 436 points mercredi, les investisseurs jugeant équilibrée l'attitude de la banque centrale américaine. La Fed achevait hier un FOMC (Comité de politique monétaire) qui s'est soldé sans surprise par un relèvement de 25 points de base des Fed Funds. Soit l'amorce, pour l'instant en douceur, d'un virage monétaire. La puissante institution monétaire dirigée par J. Powell a laissé entendre qu'il y aurait un relèvement de taux à chaque FOMC d'ici la fin de l'année, dans le but de lutter contre une inflation que le conflit en Ukraine exacerbe, notamment du côté du brut.

Le manque d'avancée vers une résolution du conflit en Ukraine ne devrait toutefois pas permettre une extension haussière ce jeudi. L'espoir que les négociateurs russes et ukrainiens puissent dégager une voie en direction d'une possible résolution du conflit se heurte en effet à la réalité dramatique des bombardements en Ukraine. Jean-Yves Le Drian, le patron du Quai d'Orsay accuse, dans une interview accordé au Parisien, la Russie de faire "semblant de négocier" un cessez-le feu avec l'Ukraine.

Côté statistiques, à noter que le "Philly Fed", à 27,4 et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à 214 000 nouvelles unités, ont tous deux battu les attentes. A suivre à 14h15 le rapport mensuel fédéral sur l'industrie (production et taux d'utilisation des capacités productives).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici pour rappel, un certain nombre d'éléments clefs présentés dans nos précédentes analyses techniques et graphique sur l'indice: "Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 était à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, d'importance, est pratiquement sur les plus bas de la semaine."

A l'aune de la vigueur de la rupture de ce seuil les 13 330 points sont basculés en résistance majeure, et ce même si l'indice est venu terminer la séance de jeudi au-dessus. Les conditions techniques de la rupture sont en effet éloquentes: englobante baissière doublée d'un marubozu noir d'école. La mobilisation vendeuse aura duré toute la séance.

La mobilisation acheteuse tout au long de la séance jeudi 24/02 est impressionnante et valide davantage l'entrée dans une phase de grande volatilité. Nous restons toutefois négatif sous les 13 330 points dans l'immédiat. Après une courte phase de rééquilibrage des forces, où les volumes seront mis sous surveillance rapprochée, la formation d'une prochaine jambe baissière est envisagée. Dans l'immédiat, après une courte phase de rééquilibrage périlleux , dans des volumes divergents, le scénario d'une reprise de la baisse sous les 13 330 prend place.

L'analyse des divergences / cours prend tout son sens depuis le début de l'année.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13330.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

