Nasdaq Composite : Une avancée rectiligne

(BFM Bourse) - On notera tout d'abord que la côte Est des Etats-Unis étant passée à l'heure d'hiver ce weekend, nous retrouvons nos repères habituels, à savoir que Wall Street ouvre à 15h30.

L'indice Nasdaq Composite a inscrit une dixième clôture dans le vert vendredi, portant son record historique à 15 971 points. La phase de momentum haussier aura été entretenue la semaine passée à la fois par l'attitude jugée encore accommodante de la part de la Fed, et par le contenu très satisfaisant du rapport fédéral sur l'emploi. La semaine devrait toutefois débuter dans le calme, dans l'attente de l'inflation américaine, mercredi.

la Fed achevait mercredi une nouvelle réunion de son Comité de politique monétaire (FOMC). En insistant sur le caractère transitoire de l'échauffement des prix, la Federal Reserve a certes confirmé son engagement dans une réduction de sa politique d'achats d'actifs, mais n'a aucunement montré de signes de précipitation quant à la remontée des taux proprement dite.

Pour Vincent Manuel, Directeur des Investissements chez Indosuez Wealth Management, lors de la séance de questions / réponses, "Jerome Powell a réitéré un certain détachement vis à vis des “dot plots” de septembre en indiquant que les hausses de taux n'avaient pas fait l'objet de débat… pour le moment. Une manière de l'interpréter est de se rappeler que Jerome Powell n'a pas l'intention de s'engager sur une remontée de taux en même temps que le tapering qui doit prendre fin en juillet au rythme annoncé. Cela laisse donc la porte ouverte pour une remontée des taux à la fin de l'année 2022."

"Pourtant, les anticipations hors de la Fed montrent une possible hausse de taux dès juin 2022, justifiée par une persistance de l'inflation" note Vincent Boy (IG France). "Jerome Powell avait d'ailleurs reconnu que l'inflation pourrait être moins transitoire que prévue et qu'elle devrait dépasser les anticipations initiales de la Fed. Ainsi, pour justifier la poursuite de cette politique de taux au plus bas, la Fed a indiqué qu'elle surveillait le marché de l'emploi, qui nécessite encore une amélioration significative avant de modifier les taux."

Le rapport NFP (Non Farm Payrolls) a concentré vendredi les attentions. De très bonne facture, il confirme l'amélioration continue de la santé de l'emploi outre Atlantique, sans montrer d'échauffement supérieur aux attentes concernant les salaires. De quoi conforter davantage l'idée d'une politique durablement accommodante de la part de la Fed. le Bureau of Labor Statistics met en évidence des créations de postes dans le secteur privé en très vive hausse à 531 000, contre 194 000 en septembre. Par ailleurs, le taux de chômage poursuit sa décrue, à 4,6% de la population, battant la cible.

Côté valeurs, à suivre en ce début de semaine Tesla, après l'annonce par E. Musk sur Twitter de son projet de vendre 10% des parts qu'il détient dans le groupe automobile.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 15420.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

