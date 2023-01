Nasdaq Composite : Un ralentissement marqué de l'inflation, conforme aux attentes

(BFM Bourse) - Peu de changement attendu à Wall Street après la publication des chiffres sur l'inflation américaine, en l'absence d'écart au consensus. L'indice des prix à la consommation, pour l'assiette de produits la plus large, est ressorti parfaitement dans la cible, à +6,5% en rythme annuel. De quoi apporter un soulagement certain sans pour autant faire sauter le bouchon de la bouteille de champagne.

La confirmation est celle d'un ralentissement marqué de la hausse des prix outre Atlantique, et ce même si le chemin vers un atterrissage de l'inflation sera encore long. La lutte, par une politique monétaire ferme, devra clairement se poursuivre. Mais cette statistique vient valider la hausse des actions les plus exposées à la hausse des rendements des obligations d’État, à savoir celles qui se "paient" le plus cher, notamment les valeurs technologiques de croissance, dont l'indice qui nous intéresse ici regorge. Le marché croise la donnée avec la décélération tout aussi marquée du rythme de hausse des salaires horaires moyens dans le secteur privé, publiée vendredi dans le NFP de décembre, pour y trouver une source de satisfaction.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, bien qu'en tendance baissière de fond, évolue dans un range dont les bornes sont bien délimitées, entre 10 250 et 11 450 points. Des navigations de l'une à l'autre de ses bornes, pour les prochaines semaines, sont attendues, avant l'affirmation d'un directionnel. La mèche haute de la bougie construite lundi 10 janvier en atteste. Des forces de résistance s'installent progressivement sous la moyenne mobile à 50 jours (en orange), dont l'orientation va être surveillée de près.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10960.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10250.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime