Nasdaq Composite : Un peu d'oxygène à très court terme

(BFM Bourse) - Nouveau décrochage hier sur le Nasdaq Composite, qui a abandonné 2,88% à 13 716 points, se rapprochant davantage d'une zone de plancher intermédiaire à 13 330 points, dont la fragilisation progresse. Le niveau d'appétit pour le risque reste déterminé par la situation géopolitique particulièrement tendue entre Moscou et l'OTAN, et par la perspective d'un resserrement de la vis monétaire de la Fed. L'annonce d'une rencontre imminente entre Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov devrait permettre un apport momentané d'oxygène.

Hier au chapitre statistique, cibles manquées pour les deux principales publications statistiques du jour: les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine 06, frôlant les 250 000 nouvelles inscriptions, et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (indice Philly Fed), en très nette baisse à 16 points. A suivre en priorité, à l'agenda ce vendredi, à 16h00 l'indice de confiance des consommateurs en Zone Euro et les ventes de logements anciens aux États-Unis.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Arrêtons-nous un instant sur la combinaison de bougies validée jeudi 20/01, militant fermement pour une poursuite du reflux: une structure dite en trois cordeaux noirs. Les trois corbeaux noirs sont parfois appelés « corbeau à trois ailes », terme qui provient d'une expression japonaise disant que « les mauvaises nouvelles ont des ailes ». Cette combinaison laisse présager une baisse des cours s'ils font leur apparition sur des hauts niveaux de marché ou pendant une tendance haussière. Visuellement, les 3 corbeaux sont 3 chandeliers noirs, cumulant les 2 caractéristiques suivantes:

1) Les 3 chandeliers clôturent sur ou près de leurs plus bas.

2) Chaque ouverture doit être à l'intérieur du corps de la bougie précédente.

La structure est donc pleinement validée et les volumes épais et constants sur les trois bougies viennent en surligner le sens, dans un marché inquiet sur la hausse des rendements de obligations d'État à long terme.

Au final sur l'ensemble de la semaine 03, et sur des volumes cumulés nourris, l'indice aura par quatre fois clôturé sur ses points bas de séance. En données hebdomadaires, c'est la troisième fois qu'il clôture sur (ou quasiment sur) ses points bas hebdomadaires. La droite oblique symbolisant le trend de fond a été rompue, et après pullback le 12 janvier, l'indice est reparti à la baisse le 13, les investisseurs se mobilisant tout au long de la séance. Depuis l'indice est quasiment de retour sur des niveaux où il avait tracé un W sur l'oblique en mai dernier. La rupture de ces niveaux serait problématique.

Dans l'immédiat, la bougie en pendu tracée mercredi 02/02 sur confirmation de la divergence cours / volumes, suivie immédiatement d'un gap baissier, invite à la plus grande prudence. Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 est à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, qui sera connu ce soir, est d'importance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14445.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13330.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

