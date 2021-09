Nasdaq Composite : Statistiques macroéconomiques américaines au-delà des attentes ce jeudi

(BFM Bourse) - Cibles allègrement dépassées pour deux des trois principales statistiques macroéconomiques ce jeudi outre Atlantique.

En particulier, les ventes au détail en août (hors automobiles) ont vivement accéléré (+1.8%) à la surprise des salles des marchés. L'indicateur a une portée importante dans une économie où traditionnellement, la création de richesse nationale (progression du PIB) est dépendante très largement de la consommation intérieure.

Le Philly Fed, par ailleurs, a enflé, atteignant près de deux fois le consensus, comme l'indice Empire State hier, montrant la bonne dynamique de la confiance dans la reprise de l'industrie. "Les réponses à l'enquête sur les perspectives des entreprises manufacturières suggèrent une expansion continue des conditions manufacturières régionales ce mois-ci. Les indicateurs de l'activité actuelle et des livraisons ont augmenté par rapport à leurs lectures d'août. Les indices des prix restent élevés et continuent de suggérer des augmentations généralisées des prix. Les futurs indices de l'enquête indiquent que les répondants continuent de s'attendre à une croissance au cours des six prochains mois, bien que les futurs indices d'activité générale et des nouvelles commandes aient continué à baisser." peut on lire dans une note synthétique en fin de document.

Enfin, RAS concernant les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine du 06 au 13 septembre, avec des données relativement en ligne avec les attentes, à un peu plus de 330 000 nouvelles inscriptions.

Des chiffres qui, vu sous le prisme de l'adage boursier "Good news is bad news", adage dont on peut au demeurant inverser les parties, vont dans le sens des dernières interventions de la Fed, à savoir vers davantage de fermeté, ou du moins vers une baisse progressive de son soutien à l'économie.

Le Nasdaq Composite (+0,82% à 15 161 points hier, après 5 séances rouges de rang !) a regagné 0,82%. Il est attendu en légère baisse à l'ouverture.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence. Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15420.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime