Nasdaq Composite : Sous les 13 330 points, la jambe baissière s'amplifierait

(BFM Bourse) - L'intensification des bombardements russes en Ukraine pénalise naturellement l'appétit pour les actifs risqués, famille dont les actions des dossiers technologiques font partie. Alors que l'armée ukrainienne fait face mardi à une nouvelle offensive des forces russes sur Kyiv, Kharkiv et plusieurs autres villes du pays, au lendemain de premiers pourparlers infructueux, la Russie a annoncé, par la voix de son ministre de la Défense Sergueï Choïgou, qu'elle "continuera son offensive jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints", à savoir la "démilitarisation" et la "dénazification" de l'Ukraine. L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, est parvenu à grappiller 0,41% à 13 751 points lundi. Il est attendu dans le rouge à l'ouverture ce mardi.

Le sujet central dans les salles des marchés est, outre l'impact direct de la guerre sur la croissance mondiale, l'impact sur le calendrier de relèvement des taux des principales banques mondiales occidentales. « Quid des politiques monétaires des banques centrales ? », s'interroge Thomas Giudici, co-responsable de la gestion obligataire chez AURIS Gestion. "Si, du côté de la BCE, le resserrement monétaire semble déjà mort dans l’œuf, la question est plus délicate pour la Fed. Car s’il est toujours difficile d’imaginer des hausses de taux dans le contexte actuel, le combat contre Poutine sera inflationniste ..."

Une nouvelle fois, les chiffres statistiques macroéconomiques ont été relégués au second plan. Signalons tout de même, une cible manquée pour la balance commerciale américaine des biens au mois de janvier, le déficit passant la barre symbolique des 100 Milliards de dollars. Cible manquée également l'indice baromètre d'activité industrielle PMI Chicago, à 56.3 ce mois-ci. A suivre le PMI manufacturier américain (ISM) et les dépenses de construction à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici pour rappel, un certain nombre d'éléments clefs présentés mercredi: "Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 était à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, d'importance, est pratiquement sur les plus bas de la semaine." A l'aune de la vigueur de la rupture de ce seuil les 13 330 points sont basculés en résistance majeure, et ce même si l'indice est venu terminer la séance de jeudi au-dessus. Les conditions techniques de la rupture sont en effet éloquentes: englobante baissière doublée d'un marubozu noir d'école. La mobilisation vendeuse aura duré toute la séance.

La mobilisation acheteuse tout au long de la séance jeudi est impressionnante et valide davantage l'entrée dans une phase de grande volatilité. Nous restons négatif sous les 13 330 points dans l'immédiat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14150.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime