Nasdaq Composite : Programme macroéconomique et monétaire copieux cette semaine

(BFM Bourse) - Une ouverture ce lundi dans des marges étroites, non sans une certaine nervosité, est attendue sur l'indice Nasdaq Composite, particulièrement sensible à la thématique de l'inflation, qui constituera dès demain et pour deux jours le cœur de la réflexion de la Fed. La puissante Institution monétaire dirigée par J. Powell achèvera mercredi une nouvelle réunion de son Comité de politique monétaire. Si un statu quo sur les taux est largement anticipé, tout indice permettant d'affiner un calendrier de normalisation sera scruté.

Pour rappel, en point d'orgue statistique la semaine passée, les opérateurs ont digéré (aisément !) des chiffres d'inflation pourtant copieux. Rappelons tout de même hors éléments jugés volatils (énergie, alimentation, alcool et tabac), les prix ont augmenté en mai en rythme mensuel de 0.7%, au-dessus d'un consensus à +0,5% et un mois d'avril à +0.9%. Soit 5% ramenés en rythme annualisé.

"Avec un scénario d’inflation bien acheté par les marchés et un emploi encore décevant, il n’y a donc guère de justification pour la Fed de modifier le réglage de sa politique monétaire", anticipe Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income d’AllianzGI.

"Jerome Powell pourrait toutefois infléchir sa communication. Il y a peu, Jerome Powell déclarait « not even thinking about thinking about tapering ». Avec un momentum de croissance qui s’accélère, porteur d’espoir pour l’emploi, et en l’absence de pression des marchés pour réagir face à la hausse de l’inflation, le contexte a clairement changé, et la Fed pourrait annoncer avoir débuté sa réflexion sur une inflexion dans son programme d’achats, sans toutefois s’avancer sur une date."

Rien de consistant à se mettre sous la dent ce lundi outre Atlantique. Vendredi, l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich) en données préliminaires a battu ce mois-ci les attentes en ressortant à 86.4. Les prix producteurs, le rapport fédéral sur l'industrie en mai et les ventes au détail seront dévoilés demain.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, les oscillations s'organisent entre le gap du 04 mai, comblé, dont la borne haute vaut 13 828 points d'une part, et les zéniths d'autre part, à 14 190 points. Avis neutre entre ces deux bandes, dont une sortie, par le bas comme par le haut, sera mise sous surveillance. Le trend de fond, haussier, reste inchangé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14190.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13330.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime