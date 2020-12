Nasdaq Composite : NASDAQ : Poursuite de la hausse en ligne de mire

(BFM Bourse) - Au lendemain de la FED, l'indice pourrait être soutenu par la baisse du dollar qui continue à se dévaluer. La configuration technique reste haussière, ainsi que les perspectives. Les perspectives d'un accord budgétaire sur la relance post-COVID continuent à peser sur le billet vert. Certaines Alternatives comme le Bitcoin ou certaines matières premières tels que l'or ou le WTI, continuent de s'apprécier au lendemain de l'allocution du président de la banque fédérale américaine.

Les données de phase 3 concernant le vaccin contre le COVID 19 proposé par Moderna devraient être diffusés par la Fud and Drug Administration en urgence de la part du panel de leurs conseillers, ce qui pourrait aboutir à une autorisation de diffusion et d'utilisation d'ici la fin de la semaine.

L'indice des technos pourrait être aidé dans sa hausse par la baisse du dollar, les statistiques du jour concernant les demandes de permis de construire sont légèrement supérieures aux attentes, 1M639 contre 1M550 attendus, alors que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont elles supérieures au consensus (885 000 contre 800 000 attendues). L'indice manufacturier de la FED de Philadelphie est quant à lui assez décevant, seulement 11.1 contre 20 attendu.

Mais c'est une nouvelle affaire anti-trust qui pourrait attirer l'attention des investisseurs lors de cette nouvelle séance. Google et Facebook pourraient être mis en cause dans une affaire d'entente illicite dans le cadre d'offres publicitaires, dont les enchères auraient été truquées d'un commun accord. Le procureur général du Texas aurait déclaré : ”Google est un monopole de mille milliards de dollars qui abuse effrontément de son pouvoir monopolistique, allant jusqu'à inciter les cadres supérieurs de Facebook à accepter un schéma contractuel qui sape le cœur du processus concurrentiel”

En préouverture, le Nasdaq est plutôt bien orienté, Il évolue à des niveaux proches de ses records historiques, et pourrait bien inscrire de nouveaux plus hauts significatifs lors de la séance du jour.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La tendance reste donc haussière et pourrait continuer à évoluer vers de nouveaux plus hauts significatifs, avec en point de mire une extension de Fibonacci qui fixerait un objectif moyen terme à 13582 pts si de nouveaux plus hauts venaient à être inscrits.

La zone des 12205 pts reste un niveau d'invalidation en cas de cassure baissière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l’indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 12205.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

