Nasdaq Composite : NASDAQ COMPOSITE : L'INFLATION DEMEURE UNE PRÉOCCUPATION

(BFM Bourse) - (BFM Bourse) – Vendredi, l’indice phare des valeurs technologiques s’est bien repris. L’inflation et surtout l’idée que l’on s’en fait pesait nettement moins et les opérateurs préféraient se lancer dans une chasse aux bonnes affaires. Les liquidités sont toujours aussi abondantes et ne demandent qu’à être placées d’où une surveillance accrue pour les moments de faiblesse, synonymes d’opportunités.

Il n’empêche que la défiance vis-à-vis des discours rassurants de la FED ne se dément pas et prive le Nasdaq de la sérénité nécessaire pour reprendre la course aux records. Le dix ans américain est devenu un baromètre incontournable et dicte la tendance bien mieux que des discours jugés trop beaux et qui peuvent être oubliés ou contredits sous les coups de boutoirs des réalités. En clair, les opérateurs redoutent de se faire piéger par les effets pervers d’une relance peut-être excessive dont l’utilité est encore à démontrer.

Aujourd’hui, l’indice Empire State est un peu moins bon que celui publié le mois dernier mais il ne surprend pas les opérateurs qui avaient anticipé sa légère faiblesse.

Dans ce contexte, la tendance devrait plutôt aller dans le sens d’un tassement des cours avec enthousiasme manquant.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le Nasdaq composite a dessiné vendredi une grande bougie blanche qui intervient juste après une bougie au petit corps et longues mèches, signe d'hésitation. Cet élan bienvenu qui permet de valider le support des 13 000 points doit maintenant être validé ave notamment un retour au contact des 13 600 points, un scénario encore très hypothétique.

PREVISION Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme. Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13000.00 points et mieux déborde le plus haut de la bougie de vendredi.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

