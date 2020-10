Nasdaq Composite : Le déséquilibre entre forces acheteuses et vendeuses s'accentuent

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, est parvenu à grignoter 0,37% à 11 548 points vendredi, sans aucun allant, dans des volumes particulièrement maigres. Il est attendu en baisse ce lundi, dans la direction de l'ensemble des actifs dits risqués, alors que la seconde vague épidémique enfle, et fait craindre une reprise plus molle et plus longue de l'économie mondiale. La séance cauchemardesque du leader allemand des progiciels SAP est en l'illustration criante de ce début de semaine.

Au chapitre politique, l'avance désormais nette de Joe Biden dans les sondages à une semaine de l'élection présidentielle américaine, repoussant le spectre d'une période de flottement post-scrutin, tout comme les chiffres baromètre d'activité plutôt rassurants publiés en fin de semaine dernière, devraient toutefois participer à contenir ces dégagements.

Au chapitre sanitaire, alors que les observateurs se focalisent sur l'Europe, où la progression du virus a forcé nombre de gouvernements à accentuer leurs mesures de restriction - allant jusqu'au confinement total en Irlande et au Pays de Galles -, la situation est angoissante également outre Atlantique. Selon les données compilées par l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière, le nombre de nouveaux cas quotidiens explose au-delà des 80 000, dans le pays le plus endeuillé de la planète (+ de 225 000 décès).

La semaine sera très riche sur le plan microéconomique, avec une batterie de publications de copies trimestrielles qui donneront le ton, avec en particulier Amazon, Alphabet, Facebook, et Starbucks jeudi.

A suivre sur le plan, macroéconomique ce lundi, les ventes de logements neufs à 15h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'enchaînement des quatre dojis, avec positionnement de leur corps par définition très minces en partie basse du corps de la bougie rouge du 19 octobre est peu avenant à très court terme. La plus grande prudence est de mise. Tout passage en clôture sous la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) viendrait accélérer la formation d'une nouvelle phase de correction. Quant à la configuration de fond, il reste inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur. Du moins au regard de l'avancée initiale depuis le 24 mars. Avis négatif proposé dans l'immédiat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12074.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime