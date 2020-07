Nasdaq Composite : La semaine aura été sous le signe d'une certaine mesure

(BFM Bourse) - La séance de lundi, par l'ampleur des pertes en cours de séance, aura bel et bien défini l'ampleur d'une consolidation de court terme sur l'indice Nasdaq Composite. La semaine aura donc été marquée par un regain de prudence, sur des niveaux de cours toutefois très fermes, sous l'effet de forces antagonistes: les espoirs de reprise économique rapide à l'échelle mondiale et les craintes sur le front épidémique. Ces espoirs de reprise en V ont quelque peu été contrariés cette nuit par le niveau décevant des ventes au détail en Chine. Des chiffres de la consommation qui ont gâché la bonne surprise constituée par le PIB du premier semestre (+3,2% en rythme annualisé) nettement au-delà des attentes. Hier l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine s'est contracté de 0,73% à 10 473 points.

L'annonce de progrès de la biotech Moderna en première partie de semaine sur son processus de mise au point d'un vaccin anti Covid-19 ne suffit bien évidemment pas à effacer les craintes liées à l'ampleur que prend la pandémie aux Etats-Unis, en particulier dans les Etats du Sud, avec de nouveaux records de nouveaux cas quotidiens, en plein explosion au-delà des 70 000. Avec plus de 3 500 000 cas détectés et près de 140 000 décès, les Etats-Unis sont le pays de loin le plus touché, à ce stade, du globe.

Côté statistiques hier, les ventes au détail (hors automobiles) pour le mois de juin, ont puissamment rebondi, de +7.3% en rythme mensuel, au-delà des attentes, et l'indice Philly Fed (indice manufacturier de la Fed de Philadelphie) est ressorti également au-dessus des attentes, à 24.1. Peu d'écart au consensus à signaler concernant les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage qui, à 1 300 000 pour la semaine 28, n'ont que très légèrement progressé.

A suivre l'indice de confiance du consommateur (Université du Michigan), en données préliminaires à 16h00, ainsi que les prévisions de l'inflation.

Côté valeurs, Netflix est en difficulté avant-Bourse, malgré une publication trimestrielle d'excellente facture. Toutes les explications ici.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous précisons depuis le début de la semaine que la voie vers un nouveau test de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) était ouvert. Entre les prises de profits de lundi, et la première partie de la séance de mardi, c'est chose faite. Et ce avec une précision remarquable, renforçant davantage le caractère de support dynamique graphique de cette courbe de tendance. Avis neutre cependant à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

