Nasdaq Composite : La question essentielle du taux terminal focalise les attentions

(BFM Bourse) - Sous pression à l'approche, au cœur de la semaine prochaine, d'une nouvelle réunion du Comité de politique monétaire de la Fed, l'indice Nasdaq Composite a une nouvelle fois clôturé dans le rouge, hier, abandonnant en clôture 0,51% à 10 958 points. Si une hausse de 50 points de base des Fed Funds est quasiment acquise pour le dernier FOMC de l'année, c'est l'allure de la trajectoire des taux sur 2023 (à savoir son degré d'aplanissement) et surtout la valeur estimée du taux "terminal" qui focalisent l'attention des salles des marchés. Dans l'immédiat, les Treasuries 10 ans, rendements des obligations souveraines fédérales à 10 ans, repartent de l'avant en direction des 3,50%.

Pour Erick Muller, Directeur des produits et de la stratégie d'investissement chez Muzinich & Co, "les projections des membres du FOMC (les DOTS) enverront un message clair sur les intentions de conserver les taux élevés pendant un long moment, pour ne pas valider les attentes du marché d'un « pivot » qui peut sembler prématuré pour la Fed. Cela devrait se traduire par une projection médiane en hausse vers 5% pour 2023 mais aussi des projections bien plus concentrées entre 4% et 5% pour 2024 qu'en septembre dernier, où les projections 2024 étaient très dispersées."

Au chapitre statistique, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, pour la semaine 48, se sont chiffrées à 230 000, conformes aux attentes, confirmant un degré de tension important sur le marché de l'emploi. Pour rappel vendredi dernier, la publication du NFP a corroboré ces tensions: si le taux de chômage est ressorti à un niveau stable, à 3,7% de la population active, le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) est resté haut, à 263 000 nouvelles unités, largement au-dessus de la cible; et surtout, la dynamique des salaires (+0,6% en rythme mensuel) n'a montré aucun signe d'accalmie.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Jeudi l'indice Nasdaq Composite a retracé à la hausse l'intégralité de l'ampleur d'un drapeau de consolidation entre, grossièrement, 11 000 et 11 500 points, dans des volumes puissants, avec une ouverture sur les points bas de séance, et une clôture exactement sur les points hauts. Si cela ne présage pas d'une sortie définitive par le haut, un peu d'air a assurément été retrouvé. Mais l'amplitude d'un drapeau de dérivation a été définie clairement. C'est au sein de ce drapeau que les oscillations vont se poursuivre. Une sortie par le bas, pas encore définitive, est possible.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11460.00 points.

Le conseil BFM Bourse
Nasdaq Composite
Négatif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime