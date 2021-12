Nasdaq Composite : La question du rythme du durcissement monétaire à la loupe

(BFM Bourse) - Combien de fois la Fed relèvera-t-elle les taux directeurs en 2022 ? C'est en résumé grossier ce que les opérateurs vont tenter de savoir, ou du moins de deviner, à l'issue du FOMC mercredi. La question du nombre de relèvements des taux est au cœur des débats. [Les opérateurs ] "entrevoient désormais trois hausses de taux l'an prochain, tout en maintenant celles anticipées pour 2023. La possible modification de la trajectoire de la politique monétaire de la Fed a déclenché une brutale augmentation de la volatilité des marchés", pour Mabrouk Chetouane, directeur Recherche et Stratégie de BFT Investment Managers. Or ce nombre de relèvements escomptés peut être amené à évoluer rapidement. En fonction de la qualité de la reprise, de l'échauffement des prix et des saturations dans les chaînes d'approvisionnement.

"Les derniers commentaires de Jerome Powell montraient que la Fed pourrait accélérer son tapering et avancer la première hausse de taux durant le S1 2022." complète Vincent Boy (IG France).

Dans tous les cas, ce degré de durcissement monétaire, le ton employé et les inflexions de langages éventuels seront scrutés, tant l'impact peut être fort sur des dossiers de croissance, en particulier sur la tech où certaines valorisations sont stratosphériques. L'indice Nasdaq Composite a donc une sensibilité en la matière supérieure à des indices généralistes comme le Dow Jones ou élargi comme le S&P 500.

Côté statistiques, les derniers chiffres de l'inflation américaine, au sens des prix à la consommation, qui constituaient le point d'orgue statistique de la semaine, n'ont pas montré de "suréchauffement" marqué, à l'approche de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (ce mercredi). Ce jeudi ce sera au tour de la Banque Centrale Européenne (BCE) d'achever son Conseil des Gouverneurs. L'occasion d'affiner les probabilités d'un premier resserrement monétaire par action directe sur les taux dès l'échéance de mars.

Aucun rendez-vous majeur à signaler à l'agenda statistique américain ce lundi. On patientera jusqu'à demain avec la publication de l'indice des prix à la production.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question. A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir. Une consolidation élargie se profile. Une première accélération baissière au sein de cette consolidation a été exprimée, mardi, et mercredi, dans une amplitude plus grande mais des volumes moins forts.

Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

La capacité à "tenir" les 15 000 points sera une nouvelle fois essentielle cette semaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 16212.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime