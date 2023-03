Nasdaq Composite : La problématique monétaire pèse sur les actions de croissance

(BFM Bourse) - Depuis ses points hauts annuels du 02 février (12 269 points en cours de séance), la vapeur s'est inversée sur l'indice Nasdaq Composite, par nature même de sa composition très sensible à la question monétaire, sur fond de tensions sur les rendements des obligations souveraines de long terme. La publication vendredi des prix PCE (personal consumption expenditures), montrant une inflation plus forte qu'attendue sur le mois de janvier, en particulier, aura participé à crispé l'ambiance. Conjuguée aux tensions toujours aussi vive sur le front de l'emploi, cette statistique, mesure de prédilection de la Fed dans son appréciation de la dynamique des prix, oblige les investisseurs à revoir leur anticipation de l'allure de la hausse des Fed Funds ainsi que la valeur du taux terminal.

M. Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion, apporte l'éclairage suivant: "Ces données corroboreraient donc le nouveau scénario de marché d’un « no landing » (après les débats entre les tenants d’un « hard landing » et ceux d’un « soft landing »). Revers de la médaille de ce regain de croissance, la baisse de l’inflation pourrait donc prendre plus de temps que prévu, qui, pour reprendre les propos de Janet Yellen, ne se fera pas « en ligne droite ». A ce titre, la publication vendredi dernier d’une inflation PCE au-dessus des attentes, aussi bien en rythme mensuel qu’annuel, a confirmé ces craintes."

A suivre ce mardi l'ISM services américain à 16h00. A noter la publication hier du très suivi indice de confiance des consommateurs américains (Conference Board), en contraction surprise à 102.9.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Sans réaction vive et confirmée par la volatilité en cours même de séance, l'ancien range entre 10 250 et 11 450 points est pour les séances à venir la base de travail de prédilection. L'oscillateur RSI (relative strenght index) est en pleine navigation d'une borne haute à une borne basse. Avis négatif de court terme émis.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11960.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

