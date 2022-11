Nasdaq Composite : La Fed ne sera, une nouvelle fois, pas clémente

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite s'est contracté hier de 0,89% à 10 890 points, dans un marché qui "temporise" avant l'issue ce mercredi, d'un Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). Si le scénario d'un relèvement des Fed Funds de 75 points de base est en tous cas quasiment acquis, ce sont les éléments de langage en conférence de presse qui seront scrutés, pour voir comment la Fed se positionne, en particulier par rapport aux dernières publications PCE (prix à la consommation) en fin de semaine dernière, et aux nouvelles offres d'emplois (JOLTS) hier.

Ces nouvelles offres d'emplois (Job Openings and Labor Turnover Survey) sont ressorties à 10,720 millions, au-delà des attentes pour le mois de septembre. Une première indication sur les tensions sur l'emploi américain cette semaine avant la publication de l'enquête ADP, à l'instant, des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage jeudi et du rapport mensuel fédéral NFP vendredi. L'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP vient de chiffrer à 239 000 le nombre de nouvelles créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture), bien au-delà du consensus.

"La semaine dernière, les marchés ont été portés par les anticipations de « pivot » de la politique monétaire des banques centrales, ou du moins d'une décélération de la vitesse de relèvement des taux d'intérêt", relèvent les stratégistes de Muzinich & Co.

Mais ces signes clairs de tensions sur le front du marché de l'emploi, conjuguées à la fermeté chronique des prix PCE, publiés vendredi, militent pour une attitude volontairement hawkish pour les prochains mois.

Pour Franck Diximier (Global CIO Gestion de Taux Allianz GI), la Fed va "garder le cap", c'est-à-dire celui d'une politique monétaire offensive, dans le but d'éviter à tout prix l'entrée dans une boucle diabolique prix / salaires. "La Fed n'a d'autre choix que de se concentrer sur son mandat principal de stabilité des prix et de continuer à agir vite et fort", pour l'asset manager.

"La Fed reste dans la logique inaugurée lors de sa réunion en juin, avec une hausse de taux plus élevée que prévu : il s'agit de procéder à un maximum de hausses de taux lors des prochains mois avant que la fenêtre d'opportunité ne se ferme. Car le risque de récession, ou tout au moins celui d'une forte décélération de la croissance dès la fin de l'année, est désormais anticipé par les marchés. La Fed doit donc agir maintenant, afin de continuer à ancrer les anticipations d'inflation et se restaurer des marges de manœuvre."

Rappel des rendez-vous monétaires du jour: les décisions de politique monétaire proprement dites à 19h00 et la conférence de presse à 19h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a tracé, sur l'amplitude du corps de la bougie de la veille, une bougie en doji pierre tombale, qui illustre l'essoufflement de la réaction amorcée le 13/11. Cette bougie a reçu confirmation, dès le lendemain, par un marubozu allongé, illustration graphique d'une mobilisation continue du camp vendeur. La séance de vendredi n'a pas permis de dépassement des points hauts hebdomadaires, et le harami de lundi laisse perplexe, d'autant qu'il a été complété par une englobante haussière, nette, certes sans volumes transcendants.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11250.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime