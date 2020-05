Nasdaq Composite : Fin de semaine plus terne que le début

(BFM Bourse) - La seconde partie de la semaine aura finalement été beaucoup plus terne que la première, à mesure que ce sont intensifiées les tensions diplomatiques entre Etats-Unis et Chine. L'indice Nasdaq Composite, attendu ce vendredi en légère baisse à l'ouverture, a perdu jeudi 0,97% à 9 284 points.

Concernant les tensions entre Washington et Pékin, le président américain Donald Trump a encore haussé le ton mercredi sur la gestion du coronavirus par la Chine, affirmant qu'elle portait la responsabilité d'une "tuerie de masse mondiale"... Les derniers "pics" en date, de plus en plus provocateurs, de l'administration Trump laissent planer la menace d'un arrêt des activités de sous-traitance d'entreprises chinoises utilisant des composants de conception américaine, et la menace de nouvelles règles restrictives pour les investissements américains dans les sociétés chinoises dont les actions cotent aux Etats-Unis.

Autre source potentiel d'accroissement des tensions, et non des moindres : l'annonce par la Chine d'un projet de loi de "sécurité nationale" sur Hong Kong, contre le pouvoir exécutif local, après les mouvements sociaux de 2019. Une façon de contourner, en cas de vote du projet de loi, le Parlement local, ce qui suscite déjà de nouveaux appels à manifestation sur les réseaux sociaux. De quoi susciter également sans nul doute l'ire de la Maison Blanche.

Côté statistiques ce vendredi, rien à se mettre sous la dent. Hier, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis, pour la semaine du 11 au 17 mai, sont ressorties à un niveau supérieur au consensus, à 2 438 000 nouvelles inscriptions. Déception également significative pour le Philly Fed (indice manufacturier de la Fed de Philadelphie). Le baromètre s'est enfoncé à -43.1, contre une cible à -40.0 et un point bas le mois dernier à -56.6.

A suivre côté valeurs NVIDIA, qui a publié un premier trimestre nettement au-delà des attentes.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Pas de changement sur les plans corrélés graphique, technique et psychologique.

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, en grignotant la partie basse de l'ample gap de rupture du 24 février, est en phase finale de l'expression d'un "retracement" à 100% du violent reflux achevé en capitalisation le 16 mars. Nous nous orientons à court terme vers la formation d'un double sommet à haut risque. La structure finale de la bougie hebdomadaire, qui sera connue en clôture, sera riche d'enseignement.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 9400.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime