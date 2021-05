Nasdaq Composite : Entre deux eaux

(BFM Bourse) - Vendredi, l’indice phare des valeurs technologiques s’était bien repris. L’inflation et surtout l’idée que l’on s’en fait pesait nettement moins et les opérateurs préféraient se lancer dans une chasse aux bonnes affaires. Nous étions plus circonspects pour la séance de lundi dans la mesure où le thème de l’inflation ne perd pas vraiment en actualité avec des déclarations de moins en moins convaincantes de la part des responsables de la FED. Ils sont toujours persuadés que l’inflation actuelle est temporaire mais n’hésitent pas à rappeler que la FED ne reculera pas pour utiliser ses armes afin de juguler l’inflation ! Bref, rien pour bénéficier d’un climat serein.

Il faut garder à l’esprit que les entreprises du secteur technologique par définition à la pointe des innovations sont grosses consommatrices de crédit pour donner au futur un présent. Le Nasdaq est ainsi le plus chahuté des indices.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le Nasdaq composite a dessiné vendredi une grande bougie blanche qui intervient juste après une bougie au petit corps et longues mèches, signe d'hésitation. Cet élan bienvenu qui permet de valider le support des 13 000 points doit maintenant être validé avec notamment un retour au contact des 13 600 points, un scénario encore très hypothétique. Lundi est apparu une petite bougie qui tempère l'enthousiasme de fin de semaine. Le Nasdaq se retrouve entre deux eaux, soit entre 13 000 et 13 600 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme mais non sans nuances. Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13000.00 points et mieux déborde le plus haut de la bougie de vendredi.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

