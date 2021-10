Nasdaq Composite : Déceptions sur Amazon et Apple, flopée de rendez-vous statistiques

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite, qui a formellement inscrit de nouveaux records historiques jeudi (15 452 points) est attendu en baisse significative à l'ouverture ce vendredi, dans le sillage des trimestriels d'Apple et d'Amazon, rendus publics hier après Bourse. De quoi ternir un bal des publications des technos, GAFAM en tête, qui avait pourtant bien commencé.

"Le secteur technologique américain montre un visage contrasté, avec de très bons résultats chez Microsoft et Google, et des déceptions chez Apple et Amazon.", pour Vincent Manuel, Directeur des Investissements chez Indosuez Wealth Management. "ette saison de résultats confirme sur le plan financier la forte perturbation des chaines d’approvisionnement et la hausse des couts de l’énergie et de main d’œuvre. Ces perturbations ne concernent plus uniquement le secteur de la distribution traditionnelle et l’industrie, mais également deux grands leaders de la technologie américaine, Apple et Amazon, dont les résultats en forte croissance ressortent néanmoins en deçà des attentes en raison de difficultés d’approvisionnement. "

Au chapitre statistique hier, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sont ressorties une nouvelle fois en basse, à proximité immédiate des 180 000 nouvelles inscriptions. Déception en revanche pour les toutes premières estimations du PIB américain au T3 (+2,0% en rythme trimestriel, contre 2,6% attendu), selon le Bureau of Economic Analysis. Un ralentissement très marqué, donc.

A suivre le PMI de Chicago à 15h45 et les données révisées de l'indice de confiance des consommateurs (UoM) à 16h00.

Dores et déjà ce vendredi, les opérateurs peuvent composer avec des indicateurs publiés une heure avant l'ouverture des débats sur les actions:

- les dépenses et revenus des consommateurs, qui ont manqué les attentes pour les revenus;

- les prix américains PCE (Personal Consumer Expenditures) qui ont progressé de 0,2% d'un mois sur l'autre, dans la cible. Ce dernier indicateur constitue la mesure phare, de prédilection, de la Fed dans son appréciation de l'inflation...

Fed qui justement achèvera pour sa part mercredi 03 novembre une réunion de son Comité de politique monétaire. Selon les prévisionnistes d'iBanFirst, "à partir de mi-novembre ou au plus tard début décembre, le volume des rachats d'actifs devrait diminuer chaque mois de 15 milliards de dollars. Ainsi, en décembre, il ne pourrait être que de 105 milliards de dollars, puis baisser à 90 milliards de dollars en janvier etc…A ce rythme, la banque centrale ne devrait plus effectuer de rachats d'actifs dès juin 2022. Cela lui permettra ensuite de remonter le taux directeur, actuellement situé entre 0% et 0,25%, si la situation économique l'exige, particulièrement si les pressions inflationnistes persistent. Le marché des changes anticipe à ce stade une première hausse du taux directeur en septembre 2022."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs est toujours dans la situation paradoxale suivante: celle d'une proximité forte avec ses sommets historiques, sans pour autant proposer de point d'entrée valide, à mesure que les probabilités de progression de la nervosité traduite en volatilité augmentent. La configuration est de cette nature depuis la formation d'une configuration de bougies en "trois corbeaux noirs" sur les trois dernières séances du mois de septembre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15452.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime