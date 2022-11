Nasdaq Composite : Consolidation élargie

(BFM Bourse) - Une phase de latéralisation élargie, synonyme de nervosité, s'installe sous les 11 500 points sur le Nasdaq Composite, alors que les investisseurs sont pressés de découvrir le contenu des Minutes de la Fed demain, avant de profiter en famille des fêtes de Thanksgiving. Wall Street sera fermée jeudi, et rouvrira vendredi, pour une séance écourtée - autant dire désertée par une large frange d'investisseurs.

Alors que le tassement dans la progression des IPC américains avait laissé auguré, il y a deux semaines, un adoucissement relatif de la politique monétaire de la Fed, les signes d'une poursuite du durcissement se sont en effet, par la suite multipliés. James Bullard le président de l'antenne de Saint-Louis de la Réserve fédérale américaine, connu pour ses positions "faucon", a déclaré que les taux devraient évoluer au-dessus de 5% pour juguler l'inflation.

"La communication de la Réserve fédérale concernant les données publiées au cours des deux dernières semaines semble cohérente avec un rythme de hausse « plus lent », mais un taux terminal « plus élevé »" peut on lire dans le commentaire de marché hebdomadaire de Muzinich & Co.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mardi, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La structure de la bougie de mardi 15/11, en pendu, flanqué de deux bougies aux corps rouges situés en grande partie sous les points bas de mardi, laisse augurer un essoufflement précoce du rebond entamé le 10 novembre su gap. Le gap (un autre, plus ancien, baissier datant du 13 septembre) a perdu pour l'instant son pouvoir d'attraction, les 11 460 points faisant leur office de résistance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11250.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10260.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime