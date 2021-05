Nasdaq Composite : Chiffres déroutants sur l'emploi américain en avril

(BFM Bourse) - Décevant autant que déroutant, le rapport fédéral sur l'emploi privé américain en avril aura eu le mérite d'écarter le scénario d'un échauffement brutal et trop précoce de l'économie américaine, ce qui aurait pu accélérer les projets de normalisation du côté de la Fed. Décortiquons ce rapport NFP (Non Farm Payroll). Alors que le consensus (très gourmand il est vrai) frôlait le million de créations de postes, l'économie américaine n'a en réalité créé que 266 000 postes dans le secteur privé (hors agriculture). Le taux de chômage, attendu en baisse à 5.8% de la population active, a en réalité légèrement progressé, à 6.1%. Enfin et en revanche, la dynamique des salaires horaires (+0,7% en rythme mensuel) a dépassé nettement les attentes.

Cette perspective d'un maintien encore longtemps de conditions de crédits très accommodantes bénéficie en premier lieu aux valeurs de croissance, poids lourds de la technologie en tête, qui restent attractifs même à des niveaux stratosphériques de valorisation. D'autant que le bal des trimestriels des GAFA la semaine passée s'est déroulé à merveille.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le retour sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange), support graphique majeure, constitue un signal technique à l'achat. A terme, le dépassement des 14 190 points, niveaux de résistance formés par les zéniths (sommets historiques) libérerait davantage d'énergie haussière, en direction des 15 000 points. Une fois ce stade conquis, une respiration longue serait à envisager.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13460.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime