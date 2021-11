Nasdaq Composite : Au zénith avant la Fed

(BFM Bourse) - Malgré des publications trimestrielles décevantes d'Apple (-1,82% à 149,80$) et d'Amazon (-2,15% à 3 372$), l'indice Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, est parvenu à inscrire un nouveau record historique (+0,33% à proximité immédiate des 15 500 points), dans des volumes épais. La digestion de ces deux copies trimestrielles aura finalement été aisée, et n'aura qu'entaché que très partiellement la salve de publications trimestrielles des valeurs technologiques. Ce lundi, les opérateurs suivront avec attention l'indicateur d'activité industrielle PMI by ISM à 15h00.

"Le secteur technologique américain montre un visage contrasté, avec de très bons résultats chez Microsoft et Google, et des déceptions chez Apple et Amazon", pour Vincent Manuel, Directeur des Investissements chez Indosuez Wealth Management. "Cette saison de résultats confirme sur le plan financier la forte perturbation des chaines d’approvisionnement et la hausse des couts de l’énergie et de main d’œuvre. Ces perturbations ne concernent plus uniquement le secteur de la distribution traditionnelle et l’industrie, mais également deux grands leaders de la technologie américaine, Apple et Amazon, dont les résultats en forte croissance ressortent néanmoins en deçà des attentes en raison de difficultés d’approvisionnement. "

Ces deux valeurs auront clôturé toutefois à très bonne distance de leur points bas respectifs de séance vendredi.

La semaine sera marquée également par un rendez-vous monétaire important. La Fed achèvera mercredi une réunion de son Comité de politique monétaire. Selon les prévisionnistes d'iBanFirst, "à partir de mi-novembre ou au plus tard début décembre, le volume des rachats d'actifs devrait diminuer chaque mois de 15 milliards de dollars. Ainsi, en décembre, il ne pourrait être que de 105 milliards de dollars, puis baisser à 90 milliards de dollars en janvier etc…A ce rythme, la banque centrale ne devrait plus effectuer de rachats d'actifs dès juin 2022. Cela lui permettra ensuite de remonter le taux directeur, actuellement situé entre 0% et 0,25%, si la situation économique l'exige, particulièrement si les pressions inflationnistes persistent. Le marché des changes anticipe à ce stade une première hausse du taux directeur en septembre 2022."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs est toujours dans la situation paradoxale suivante: celle d'une proximité forte avec ses sommets historiques, sans pour autant proposer de point d'entrée valide, à mesure que les probabilités de progression de la nervosité traduite en volatilité augmentent. La configuration est de cette nature depuis la formation d'une configuration de bougies en "trois corbeaux noirs" sur les trois dernières séances du mois de septembre. Si l'indice venait à tracer trois soldats blancs ce lundi, cela changerait la donne.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15420.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime