Nanobiotix : Un partenariat en Asie porte le titre

(CercleFinance.com) - Nanobiotix progresse de plus de 4% ce mercredi à la Bourse de Paris après l'annonce, hier soir, de la signature d'un partenariat stratégique en Asie.



La société française de biotechnologie a indiqué mardi qu'elle allait s'associer au chinois Lianbio en vue du développement et de la commercialisation de NBTXR3, son principal produit-candidat, en Chine.



L'accord porte sur plusieurs autres marchés asiatiques, à savoir la Corée du Sud, Singapour et la Thaïlande.



Aux termes du partenariat, LianBio participera à l'étude de phase III concernant le cancer de la tête et du cou en recrutant environ 100 patients chinois.



De plus, LianBio s'est engagé à recruter des patients dans quatre études d'enregistrement supplémentaires en oncologie, dans différentes indications et combinaisons thérapeutiques.



Aux termes de l'accord, Nanobiotix recevra un paiement initial de 20 millions de dollars et jusqu'à 220 millions de dollars sous forme de paiements détape ('milestones') ainsi que des redevances à deux chiffres sur les ventes.



