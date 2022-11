Nanobiotix : Premières données d'une étude clinique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nanobiotix a dévoilé hier soir les premières données d'une étude clinique menée dans le cancer du pancréas en collaboration avec le centre de santé américain MD Anderson Cancer Center.



Dans un communiqué, la société de biotechnologie confirme la faisabilité de l'essai en soulignant que deux patients, traités avec son NBTXR3 activé par radiothérapie, ont présenté une réponse durable au traitement.



L'un des objectifs de cet essai, le premier mené avec une technologie de nanomédecine dans le cancer du pancréas, est d'obtenir une réduction suffisante de la taille des tumeurs pour permettre leur ablation chirurgicale et ainsi améliorer les chances de guérison des patients.



Nanobiotix souligne que les injections intratumorales de NBTXR3 ont été bien tolérées, et que la dose recommandée pour la phase 2 a été déterminée à 42% du volume tumoral.



La partie 'escalade de dose' de cette étude de phase 1 - qui portait sur 11 patients atteints de formes non résécables de la maladie - a été menée au sein du MD Anderson Cancer Center, basé au Texas.



Développé par Nanobiotix, NBTXR3 amplifie localement l'effet des radiothérapies.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Nanobiotix progressait de 2,8% mardi suite à ces annonces.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.