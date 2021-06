Nanobiotix : Nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce la nomination de Bart Van Rhijn, au poste de directeur financier et membre du directoire. Il rejoint la société de biotechnologies après avoir été pendant près de trois ans, directeur financier chez Servier US.



Bart Van Rhijn succède à Philippe Mauberna, qui quittera ses fonctions de directeur financier et de membre du directoire après huit ans au sein de la société, et qui occupera un rôle temporaire pour soutenir Nanobiotix durant la période de transition.



