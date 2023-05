Nanobiotix : Discussions sur le NBTXR3, le titre s'envole

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Nanobiotix s'envole ce vendredi à la Bourse de Paris suite à des informations selon lesquelles la société serait en pourparlers avec un 'leader mondial de l'industrie pharmaceutique' concernant le développement et la commercialisation de son principal candidat médicament.



L'action affichait vers 11h15 un bond de plus de 80%, ce qui a conduit Euronext à réserver le titre à la hausse.



La 'biotech' dit être entrée, à l'issue d'une période extensive de discussions, en 'négociation contractuelle finale' avec un partenaire potentiel suite à la signature d'un accord sur une lettre d'intention non-contraignante autour du NBTXR3.



La société de biotechnologie précise que l'accord en question reste soumis, entre autres, à la négociation d'un contrat définitif et à l'obtention des autorisations requises en interne par chacune des deux parties.



Nanobiotix ajoute ne pas avoir l'intention de communiquer davantage sur les négociations en question, sauf dans l'hypothèse où elle considèrerait qu'il serait approprié de le faire ou qu'un accord définitif serait signé.



Le NBTXR3 est un nouveau produit oncologique composé de nanoparticules, potentiellement le premier de sa catégorie, qui est administré par injection intra tumorale unique et activé par radiothérapie.



Son mécanisme d'action consiste à induire la mort des cellules tumorales dans la tumeur injectée lorsqu'il est activé par radiothérapie, déclenchant ensuite une réponse immunitaire adaptative et une mémoire anticancéreuse à long terme.



Le NBTXR3 est en cours d'évaluation dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC): après un essai de Phase 1 ayant montré des données de tolérance favorables et des signes précoces d'efficacité, une étude de Phase 3 a débuté l'an dernier.



En février 2020, la Food and Drug Administration des Etats-Unis avait accordé la désignation réglementaire 'fast track', qui permet de faciliter le développement de la molécule et un examen réglementaire simplifié.



