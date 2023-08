Nanobiotix : Convocation d'une AG extraordinaire

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Nanobiotix annonce qu'elle tiendra une assemblée générale extraordinaire (AGE) le 1er septembre, à 14h00 CEST à son siège social, en application de l'ensemble des accords conclus avec Johnson & Johnson 10 juillet dernier.



A cette occasion, elle soumettra à l'approbation de ses actionnaires, l'émission d'un nombre maximum de 959.638 actions à souscrire par Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. en contrepartie d'une première tranche égale à cinq millions de dollars.



Pour rappel, Nanobiotix a signé en juillet un accord de licence globale, de co-développement et de commercialisation avec Janssen, filiale de Johnson & Johnson, pour NBTXR3, produit-candidat actuellement évalué pour différentes indications de tumeurs solides.



