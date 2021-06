Nanobiotix : Bien orienté après des données positives

(CercleFinance.com) - Nanobiotix gagne près de 4% après des données positives de NBTXR3/RT associé aux anti-PD-1, qui a induit une régression tumorale locale ou distante chez 76,9% des patients évaluables de l'étude, indépendamment de leur exposition antérieure aux anti-PD-1.



La société de biotechnologies précise qu'une réponse objective de la tumeur a été observée chez 60% des patients naïfs aux anti-PD-1 et chez 50% des patients non-répondeurs aux anti-PD-1, suggérant que 'NBTXR3 pourrait être un pilier potentiel de l'immunothérapie'.



À ce jour, le profil global des événements indésirables pour les 16 patients injectés ne diffère pas de ce qui est attendu pour la radiothérapie ou les anti-PD-1 (tumeurs primaires des cancers de la tête et du cou et du cancer du poumon non à petites cellules).



