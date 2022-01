Nanobiotix : Le recrutement du premier patient d'un essai de Nanobiotix dans son indication phare relance le titre

(BFM Bourse) - La société dédiée aux applications médicales des nanotechnologies voit son cours de Bourse rebondir fortement jeudi à l'annonce du recrutement du premier des 500 patients prévus dans l'étude clinique visant à homologuer son traitement combiné de la radiothérapie chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou.

C'est, en termes de besoin médical et de marché potentiel, la principale indication visée actuellement par Nanobiotix : le carcinome épidermoïde (une forme de cancer) de la tête et du cou localement avancé.

La société a déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché dans le sarcome des tissus mous, mais a choisi de ne pas le commercialiser effectivement dans cette indication qui est une forme de cancer où le pronostic au départ est plutôt encourageant avec un taux de survie à cinq ans de l'ordre de 80% lorsque le sarcome est localisé, soit la majorité des cas (en attendant Nanobiotix fournit gracieusement le produit pour les patients concernés). Son graal actuel consiste à obtenir l'homologation dans une indication beaucoup plus grave, le cancer de la tête et du cou. Un cancer qui outre un mauvais pronostic s'accompagne pour des raisons évidentes d'une très forte dégradation de la qualité de vie des patients. Un succès majeur dans cette indication difficile constituerait ainsi une démonstration particulièrement probante, en vue d'une extension à tous types de tumeurs solides (compte tenu du mécanisme d'action purement physique du produit, il peut s'adapter à toute forme de cancer traitée par radiothérapie, avec ou sans adjonction de traitements immuno-oncologiques).

Une étude de phase 1, dont les résultats ont été présentés au dernier congrès annuel de l'American Society for Radiation Oncology, a déjà montré que le NBTXR3 -injecté dans la tumeur avant la première séance de rayons X- était un traitement réalisable et bien toléré à toutes les doses, et produit des données exploratoires d'efficacité encourageantes avec un taux de réponse complète de 63,4% sur les tumeurs cibles.

L'objectif est maintenant de démontrer l'efficacité de ce traitement amplificateur de la radiothérapie, distingué par le prix Galien en 2019, par rapport à la radiothérapie seule, à grande échelle c'est-à-dire 500 patients dans le monde. À ce jour 128 sites dans 29 pays se sont portés volontaires pour participer à l'essai. Les patients seront répartis de façon aléatoire en deux groupes, la moitié recevant NBTXR3 en combinaison avec radiothérapie (seule ou associée au cetuximab-Erbitux), et l’autre moitié recevra la radiothérapie (là aussi seule ou avec le cetuximab en fonction de la situation des patients).

"Apporter aux patients qui en ont le plus besoin, une innovation susceptible de changer la pratique, est l'objectif de l'étude NANORAY-312", a expliqué le professeur Christophe Le Tourneau, directeur du département des essais cliniques précoces à l'Institut Curie, co-investigateur avec le professeur Sue Yom (de l'Université de Californie, San Francisco). "Après avoir dirigé l'étude de phase 1 de NBTXR3 dans les cancers de la tête et du cou localement avancés, je suis impatient d'évaluer davantage l'impact que ce nouveau produit-candidat pourrait avoir pour les patients âgés atteints de cette maladie", a ajouté le praticien.

Alors que l'entreprise franchit donc l'étape symbolique du recrutement du premier patient, Nanobiotix précise prévoir une analyse de futilité à 18 mois et une analyse intermédiaire à 30 mois après la "randomisation" de ce premier patient. En Bourse, le titre réagit par une envolée de 22,35% à 8,78 euros.

