Namr : Pourquoi le titre du pro de la data immobilière NamR flambe en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe spécialisé dans la "data intelligence" des bâtiments flambe en Bourse ce mercredi en raison de la mise en avant d'un partenariat déjà annoncé depuis plusieurs mois.

Tout est une question de timing. Et l'histoire du jour rappelle qu'une communication bien maîtrisée est essentielle. Le producteur de données géolocalisées autour du bâti NamR flambe encore de 24% ce mercredi vers 15h00, après avoir gagné plus de 40% à la mi-journée. Le titre parvient ainsi à s'extirper de ses plus bas historiques à 1,33 euro inscrits ce lundi.

La raison de ce soudain regain d’intérêt sur ce dossier massacré en Bourse? La jeune société NamR a bénéficié d'un article de presse annonçant un partenariat conclu avec la banque de détail de la Société Générale. Une communication "corporate" envoyée à ce sujet en fin de matinée a également remis une pièce dans la machine NamR.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Cette nouvelle était déjà connue du marché, NamR avait déjà annoncé ce partenariat avec la banque rouge et noire le 2 mai dernier. Or, la nouvelle est totalement passée inaperçue car annoncée au lendemain d'un jour férié.

Dans le cadre de ce partenariat, NamR va permettre aux équipes data de la banque de détail de Société Générale d'avoir accès à ses données environnementales, pour analyser leur efficacité sur une sélection de cas d'usage métier. Cet accès est valable aussi bien à destination des clients professionnels que particuliers, "soucieux de sauvegarder la valeur de leurs biens, mais aujourd'hui peu outillés pour faire les bons choix".

Une chute de près de 80% depuis janvier

Créée en 2017, NamR est une société est spécialisée dans la "data intelligence" via la collecte de données -quantitatives et qualitatives- de 100% des bâtiments de France. Son offre s'adresse à des grands comptes (collectivités locales, foncières, gestionnaires de parcs immobiliers, grandes enseignes), et le groupe dégage déjà des revenus commerciaux grâce à des partenariats conclus avec Capgemini, Accenture ou encore Microsoft.

En tout cas, le cafouillage du jour aura le mérite de donner un peu d'espoir aux investisseurs positionnés sur le dossier. Après des débuts boursiers très convaincants en juillet 2021 , NamR accuse un repli de près de 80% en Bourse depuis le début de l'année.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse