Nacon : Le C.A. annuel attendu en bas de sa fourchette

(CercleFinance.com) - Nacon a annoncé hier soir prévoir un chiffre d'affaires annuel dans la fourchette basse de ses précédentes prévisions, invoquant le décalage de certaines sorties et de la pénurie de composants qui touche le marché du jeu vidéo.



Pour son exercice 2022/23, la filiale du groupe Bigben dit viser un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros, contre un précédent objectif qui se situait entre 250 et 300 millions d'euros.



Sa marge opérationnelle courante devrait être supérieure à 50 millions d'euros, là où le consensus tablait sur un chiffre de 53 millions.



Dans son communiqué, Nacon explique avoir décidé de décaler la sortie du jeu 'Test Drive Unlimited Solar Crown' au prochain exercice afin d'en parfaire la qualité.



Son activité d'accessoires reste par ailleurs pénalisée par la pénurie de composants au niveau mondial, même si elle devrait profiter de la sortie de plusieurs produits au 3ème trimestre 2022-23.



Au total, ses ventes au premier trimestre sont attendues en forte croissance, notamment grâce à la sortie de titres tels que 'Vampire : The Masquerade' ou 'The Lord of the Rings Gollum'.



Sur son année fiscale 2021-22, qualifiée d''exercice de transition', Nacon a dégagé un résultat opérationnel courant de 19 millions d'euros, contre 32,5 millions d'euros un an plus tôt.



