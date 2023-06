Nacon : Invest Securities relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Nacon avec un objectif de cours ajusté de 3,5 à 3,8 euros, malgré l'abaissement de ses estimations 2023-24, pointant un 'aspect value et un intérêt spéculatif qu'il convient de ne pas totalement occulter'.



'Les investissements (organiques et acquisitions) consentis depuis l'IPO ont bien permis d'accroître les développements de jeux, mais les résultats commerciaux sont loin d'être au rendez-vous, ce qui pèse sur les résultats 2022-23', reconnait l'analyste.



Selon lui, le retour du momentum sur le titre et le rebond des résultats dépendront du succès critique et commercial des jeux Robocop et Gangs of Sherwood, sur lesquels la direction de Nacon place désormais ses attentes et espère une embellie en 2023-24.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.