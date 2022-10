Nacon : Invest Securities abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre Nacon, avec un objectif de cours révisé en baisse de 8 à 5,5 euros.



Selon le broker, l'effondrement du cours sur le mois écoulé (-23%, soit -37% sur 3 mois) trouve finalement son explication à la contreperformance majeure dévoilée hier.



Nacon a en effet annoncé qu'il ne serait pas en mesure d'atteindre son objectif en 2022/2023, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 250 ME et un résultat opérationnel courant supérieur à 50 ME.



'Cette publication est venue nous rappeler violemment que le secteur des jeux vidéo fait partie de l'industrie du divertissement et est soumis aux aléas du succès commercial (cf. échec de Steelrising)', indique Invest Securities, évoquant une 'énorme désillusion'.



'La thèse d'investissement basée sur une forte croissance et une solide visibilité grâce à un fort line-up relativement 'dérisqué' vole en éclat et le management aura du mal à restaurer la confiance. La faiblesse du cours de bourse et éventuellement un possible intérêt spéculatif sont les seules raisons qui justifient le maintien de notre opinion ACHAT', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.