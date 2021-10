Nacon : Gagne 6% après l'acquisition d'Ishtar Games

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de +6% alors que la société a annoncé hier soir avoir finalisé la signature d'un protocole d'acquisition de 100% du studio Ishtar Games.



Cette opération sera accompagnée par la création du label Ishtar afin de développer la création et la commercialisation de jeux dits ' indépendants ' à fort potentiel.



Le pôle ' Jeux vidéo ' de Nacon comptera ainsi 14 sites de développement (9 en France, 1 en Belgique, 1 en Italie, 2 au Canada et 1 en Australie) totalisant près de 600 développeurs, soutenus par une équipe Edition de 70 personnes.



' Le cap reste donc maintenu sur les objectifs du plan à horizon 2023, via le M&A, la hausse des investissements dans les jeux, ainsi que la diversification des contenus et l'étoffement permanent du catalogue de jeux ' indiquent les analystes d'Oddo.



