Nacon : Anne Devouassoux prend la direction de Spiders

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de jeux vidéo français Nacon a annoncé mercredi qu'Anne Devouassoux prendrait à compter d'aujourd'hui la direction de son studio parisien Spiders.



Jehanne Rousseau - qui occupait jusqu'ici le poste de directrice générale du studio qu'elle avait elle-même créé en 2008 - a été nommée directrice créative et de production.



Dans ses nouvelles fonctions, elle sera chargée des éléments-clés de la création des futurs jeux du studio, dont le jeu d'aventures très attendu 'GreedFall 2' et d'autres jeux non annoncés en phase de préproduction.



Anne Devouassoux, qui rejoint Spiders après sept années passées chez Kylotonn, un autre studio appartenant à Nacon, aura de son côté pour mission d'encadrer une équipe passée de 35 à 80 développeurs ces trois dernières années, et d'assurer la gestion d'un studio aux multiples projets et 'avec de grandes ambitions'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.