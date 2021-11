Nacon : Les retards de sortie des jeux vidéo Nacon plombent l'action et celle de sa maison-mère BigBen

(BFM Bourse) - La filiale de BigBen Interactive spécialisée dans les périphériques gaming et l'édition de jeux vidéo abaisse ses perspectives pour l'exercice en cours mais relève ses objectifs pour le suivant en raison du report de la sortie de plusieurs jeux. Le marché sanctionne Nacon et sa maison-mère.

Dans un marché nettement baissier en raison des craintes provoquées par le variant Omicron (-1,6% pour le CAC vers 10h10), l'avertissement de résultats de Nacon ne passe pas. Quand bien même celui-ci s'accompagne d'un net relèvement de perspectives pour l'exercice suivant. Le titre du groupe créé par BigBen Interactive fin 2019 "afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo" dévisse ainsi de 10,6% à 4,66 euros, soit proche de son plus bas annuel touché fin octobre. Le titre BigBen Interactive recule d'autant, à 14,38 euros (-9,9%), soit un creux depuis fin août dernier.

Pénalisé par une base de comparaison largement défavorable, l'activité du groupe ayant bénéficié de la dynamique exceptionnelle du marché des jeux vidéo et des accessoires durant les premiers confinements, les revenus du groupe ressortent en baisse de 15,7% à 73 millions d'euros sur un an. Ils sont toutefois toujours en hausse de près de 15% par rapport au premier semestre de l'exercice 2019-2020. "Si cette faible performance était anticipable, celle-ci devait en théorie être compensée par un excellent deuxième trimestre qui aurait vu notamment les sorties de BloodBowl 3 et Vampire : The Masquerade. Il n’en sera rien puisque le groupe décale le lancement de ces deux jeux et de deux autres (Train Life et Hotel Life, NDLR) à l’exercice suivant" commente Charles-Louis Planade, analyste Midcap en charge du dossier. Le second semestre bénéficiera néanmoins de la sortie de Cricket 2022, qui compte pas moins de 1,5 milliard d'adeptes dans le monde selon Nacon, ainsi que des versions du jeu Roguebook pour consoles (PlayStation et Xbox) et de la manette Revolution X Pro Controller.

Compte tenu du décalage des 4 jeux mentionnées, le groupe est néanmoins contraint de tirer un trait sur ses objectifs précédemment annoncés. Alors qu'il visait un chiffre d'affaires compris entre 180 et 200 millions assortis d'un résultat opérationnel courant (ROC) allant de 36 à 40 millions d'euros, il table désormais sur 150 à 180 millions d'euros de revenus et un ROC "autour de 20 millions". Ce même report incite toutefois Nacon à relever sensiblement ses objectifs pour l'exercice 2021-2022, sur lequel il prévoit enregistrer entre 250 et 300 millions d'euros de revenus, "contre 230 à 260 millions" auparavant.

"Les beaux jours ne sont pas si loin"

"L’hiver est encore long mais les beaux jours ne sont pas si loin" poétise Charles-Louis Planade, qui estime que l'exercice 2021-2022 "devrait être assez extraordinaire si le groupe arrive à sortir tous les titres prévus". Il maintient donc sa recommandation à l'achat ainsi que son objectif à 8 euros sur le titre.

À l'instar de Dontnod ou Focus Home Interactive, Nacon est positionné sur l'édition de jeux vidéo "AA", soit des productions au budget plafonné et avec un niveau d’ambition technique moindre mais placées sur des niches porteuses - par opposition à Ubisoft, qui produit des jeux dits "AAA", aussi appelés "blockbusters". Initialement créé en regroupant 8 studios de développement appartenant à BigBen, Nacon dispose désormais de 14 studios, après les acquisitions de Neopica, Big Ant Studios et Passtech Games notamment. A la suite de la levée des conditions suspensives, Nacon annonce également avoir finalisé celle du studio indépendant français Ishtar Games.

La mère affectée par la fille

Comme sa filiale, devenue plus grosse qu'elle (Nacon émarge à 400 millions d'euros de valorisation contre 280 pour BigBen), la maison-mère a communiqué les résultats semestriels de son exercice 2020-2021 décalé ce lundi soir. Et ceux-ci comportent également une révision des prévisions annuelles. "Notons que celle-ci reflète en totalité la révision observée sur Nacon sur l’exercice en cours, avec donc à priori aucun impact sur Bigben Audio/Telco" souligne Charles-Louis Planade. Ce pôle, le seul de BigBen Interactive depuis le spin-off de Nacon, affiche une activité en légère croissance (+4,1% à 51,2 millions d'euros), "tirée par les ventes des gammes Force (protège-écrans, NDLR), Just Green (coques) et Party (enceintes)" précise le groupe.

BigBen indique par ailleurs que son conseil d'administration étudie le projet d'une distribution en nature, sous forme d'actions Nacon, qui pourrait intervenir au premier semestre 2022. Celle-ci se ferait à concurrence d'une action Nacon pour 5 actions Bigben, et jusqu'à 4,54% du capital de la filiale pourrait être distribué aux actionnaires de la maison-mère. Charles-Planade réitère là aussi son conseil à l'achat, et son objectif à 19 euros sur le titre BigBen.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse