Mr bricolage : Projet de partenariat avec Kingfisher

(CercleFinance.com) - Le titre Mr.Bricolage gagne plus de 5% mardi à la Bourse de Paris, le groupe de magasins de bricolage ayant annoncé un projet de partenariat dans les achats avec le britannique Kingfisher.



Dans un communiqué de presse commun, Kingfisher France et Mr.Bricolage ont annoncé ce matin être entrés en négociations exclusives en vue de la signature d'un accord de partenariat à l'achat.



Cet accord, qui se traduirait par la création d'une co-entreprise susceptible d'être finalisée au second semestre 2023, pourrait déboucher sur des négociations commerciales dès 2024.



Ce partenariat aurait pour objectif de renforcer les liens avec des fournisseurs communs nationaux et internationaux, tout en leur proposant de nouvelles opportunités commerciales.



Les enseignes prévoient en revanche de maintenir leurs propres politiques commerciales.



Pour mémoire, Kingfisher est présent en France à travers les enseignes Castorama et Brico Dépôt, qui emploient plus de 21.000 collaborateurs sur 218 points de vente.



Mr.Bricolage, qui exploite les chaînes Mr.Bricolage et Les Briconautes, compte lui 903 points de vente dans l'Hexagone.



Vers 9h50, l'action Mr.Bricolage grimpait de 5,3%, soit l'une des meilleures performances du marché parisien dans des volumes représentant déjà trois fois ceux de l'ensemble de la veille.



Dans le même temps, le SBF 120 s'adjugeait 1,4%.



