Mr bricolage : Résultats en hausse malgré le recul du marché

(CercleFinance.com) - Avec 855 magasins contre 778 au 31 décembre, le volume d'affaires de Mr Bricolage enregistre une progression de 5,1% à surfaces courantes, indique le groupe qui vient de publier ses résultats du premier semestre. Le marché français affiche pourtant un net recul (-8,5% en valeur à la fin juin), en raison de la crise sanitaire.



Lors de ces six premiers mois, le groupe a définitivement terminé le plan de cessions de ses magasins intégrés, initié fin 2018, afin d'opérer un recentrage sur son coeur de métier “Services aux réseaux”. Cette stratégie s'est traduite par la hausse de +19,6% du chiffre d'affaires consolidé “Services aux réseaux” et le retour à la rentabilité avec un résultat net de +6,8 ME.



A l'international, le volume d'affaires atteint les141,8 ME, une progression (+8,7% à surfaces courantes et de +11,5% à magasins comparables) qui repose principalement sur la forte croissance des ventes en Belgique (+18,5% à surfaces courantes et +19,5% à magasins comparables).



