Mr bricolage : Renoue avec les bénéfices en 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'année 2020 de Mr Bricolage est marquée par une forte progression du volume d'affaires des réseaux du groupe (+11,5% à surfaces courantes et +11,7% à magasins comparables).



Le chiffre d'affaires consolidé 2020, désormais constitué uniquement des activités Services aux réseaux, s'élève à 274,6ME, affichant malgré la diminution des ventes à destination des magasins intégrés, une croissance de +3,5% par rapport aux données 2019.



Le résultat net de l'exercice ressort à 17,7ME, contre -26,3 ME en 2019. 'Le redressement de la situation financière du groupe est en marche. Le nouveau modèle d'affaires dégage comme attendu les marges de manoeuvre nécessaires au soutien du développement des réseaux, et au remboursement de la dette', indique l'enseigne



Fort des très bons résultats générés en 2020, le groupe Mr Bricolage indique être 'entré dans cette année 2021 avec une structure financière renforcée et une compétitivité affutée' mais compte tenu du contexte, 'ne communique pas d'objectifs financiers et tient compte d'un retour espéré à une situation plusordinaire au cours de l'année 2021'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.