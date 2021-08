Mr bricolage : Amiral Gestion dépasse les 10% du capital

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 30 juillet, le seuil de 10% du capital de Mr Bricolage et détenir 10,16% du capital et 6,23% des droits de vote, suite à une acquisition d'actions sur le marché.



Le déclarant précise qu'il 'n'a pas l'intention de prendre le contrôle de Mr Bricolage, ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance'.



