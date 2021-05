Moderna : Pour la première fois de son histoire, Moderna atteint la rentabilité grâce à l'explosion des ventes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna publie un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars au titre du 1er trimestre 2021, contre seulement 8 millions de dollars à la même période un an plus tôt (soit plus de 24 000 % de hausse !).



Le laboratoire a pleinement profité du succès de son vaccin à ARNm, avec des ventes aux USA tout au long du premier trimestre, parallèlement à une montée en puissance des ventes à l'international.



Ainsi, après une perte de 124 millions de dollars au 1er trimestre 2020, le laboratoire a enregistré un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars au cours des trois premiers mois de l'année 2021.



Le bénéfice par action (BPA) ajusté est ainsi passé de -0,35$ à +2,84$.



Ces résultats sont "un accomplissement" affirme Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. Il s'agit ainsi "du premier trimestre rentable de l'histoire de l'entreprise, après 10 ans d'innovation scientifique et plusieurs milliards de dollars investis", souligne le dirigeant.



