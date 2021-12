Moderna : Veut placer l'IA au coeur de ses procédés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna annonce aujourd'hui le lancement de son Académie consacrée à l'intelligence artificielle (IA), en partenariat avec la Carnegie Mellon University (CMU) de Pittsburgh, Pennsylvanie (USA).



Cette ' AI Academy ' est destinée à former et responsabiliser les employés de Moderna à tous les niveaux afin que des solutions d'IA et d'apprentissage automatiques soient intégrées dans chaque système et processus Moderna.



' Moderna fait progresser les médicaments à base d'ARNm à une ampleur, une vitesse et une échelle inhabituelles dans l'industrie biopharmaceutique, et nous attribuons cette vitesse en partie à l'intégration des technologies numériques dans notre entreprise ', assure Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



' Nous pensons que l'IA est un élément clé de notre capacité à créer une meilleure version de Moderna pour aujourd'hui et pour l'avenir. Cette initiative nous permettra d'inscrire l'IA dans les méthodes de travail de l'entreprise, dans notre ADN, et nous sommes impatients de conduire cela aux côtés de l'équipe de Carnegie Mellon ', a-t-il ajouté en substance.





