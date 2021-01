Moderna : Vaccin de la Covid-19 autorisé au Royaume Uni

(CercleFinance.com) - Moderna annonce que l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a approuvé son vaccin à ARNm contre la Covid-19, faisant du Royaume Uni la cinquième juridiction dans le monde à l'autoriser.



Cette autorisation temporaire permet donc la fourniture du vaccin contre la Covid-19 en Grande-Bretagne. D'autres autorisations sont actuellement à l'étude dans un certain nombre de pays, dont Singapour et la Suisse.



Le gouvernement du Royaume Uni a également exercé son option d'achat de 10 millions de doses supplémentaires du vaccin, portant son engagement de commande confirmé à 17 millions. Les premières livraisons devraient commencer au début de 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

