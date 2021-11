Moderna : Vaccin Covid chez les 12-17 ans, la FDA temporise

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé ce weekend avoir été informé que la Food and Drug Administration des Etats-Unis avait besoin de plus de temps pour terminer son évaluation de la demande d'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin Covid de Moderna chez les adolescents de 12 à 17 ans.



La FDA doit notamment évaluer de récentes analyses internationales du risque de myocardite après vaccination, un examen qui pourrait s'étirer jusqu'à janvier 2022, après qu'un risque accru a été décrit chez les jeunes hommes après la seconde vaccination.



Moderna précise toutefois que plus de 1,5 million d'adolescents ont reçu son vaccin Covid et qu'à ce jour, le taux observé de myocardite chez les moins de 18 ans ne suggère pas de risque accru dans cette population.





