Moderna : Va présenter des résumés sur son vaccin anti-cancer

(CercleFinance.com) - Moderna fait savoir que deux résumés portant sur l'ARNm-4157 (V940), une thérapie néo-antigène individualisée à base d'ARNm (soit un vaccin anti-cancéreux personnalisé), ont été acceptés pour présentation à l'occasion du meeting annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui se tiendra du 2 au 6 juin à Chicago.



L'ARNm-4157 (V940) est développé conjointement par Moderna et Merck, connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada.



Les deux résumés s'intéressent respectivement à la survie sans récidive chez les patients réséqués atteints d'un mélanome à haut risque traités avec l'ARNm-4157/V940 et du pembrolizumab; et aux résultats de survie sans métastases à distance de l'essai randomisé de phase 2 mRNA-4157-P201/KEYNOTE-942 sur le mélanome et les cancers de la peau.



