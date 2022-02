Moderna : Va fournir 10,8M de vaccins Covid à la Colombie

(CercleFinance.com) - Moderna annoncé hier soir un nouvel accord d'approvisionnement avec le gouvernement colombien portant sur la fourniture de 10,8 millions de doses de son vaccin COVID-19. Ces doses s'ajoutent aux 10 millions de doses fournies à la Colombie en 2021.



L'accord prévoit la livraison d'un million de doses au premier trimestre 2022, six millions de doses au deuxième trimestre 2022 et 3,8 millions de doses au troisième trimestre 2022.



Moderna a aussi récemment annoncé un accord avec le Chili pour la livraison de deux millions de doses du vaccin, la livraison étant prévue ce mois de février, sous réserve d'obtention d'une autorisation d'urgence dans le pays.



