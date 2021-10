Moderna : Swissmedic autorise le rappel Covid en Suisse

(CercleFinance.com) - Moderna annonce aujourd'hui que Swissmedic, l'autorité d'autorisation et de surveillance des produits thérapeutiques en Suisse, a autorisé une dose de rappel (50 µg) de Spikevax, le vaccin Covid du laboratoire, pour les personnes vulnérables de 12 ans et plus, au moins six mois après que la première vaccination complète.



Swissmedic a également approuvé une troisième dose de Spikevax (100 µg) chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, à administrer au moins 28 jours après la deuxième dose.





