Moderna : Sollicite la FDA pour une mise à jour de Spikevax

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé hier avoir sollicité la Food & Drug Administration (FDA) des Etats-Unis dans le cadre d'une demande réglementaire portant sur des mises à jour de son vaccin Covid, incluant notamment les protéines 'spike' XBB.1.5.



'L'agilité de notre plateforme d'ARNm nous a permis de mettre à jour noter vaccin Covid en ciblant les variants XBB avec rapidité et rigueur clinique', a indiqué en substance Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



'Nous avons travaillé avec diligence pendant des mois pour constituer un approvisionnement suffisant, avec des doses prêtes à être expédiées à temps pour la saison de vaccination d'automne dans l'hémisphère nord', a-t-il ajouté.



La société Moderna précise être en contact avec les régulateurs du monde entier et se dit prête à fournir des vaccins COVID-19 mis à jour à temps pour la saison de vaccination d'automne.



