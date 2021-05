Moderna : Signe deux accords avec les autorités sud-coréennes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé ce week-end la signature de deux protocoles d'accord avec le gouvernement de Corée du Sud. L'un porte sur une nouvelle collaboration sur la recherche de vaccins à ARNm dans le pays, en partenariat avec l'Institut national coréen de la santé (KNIH), une agence des Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA).



L'autre a été passé avec le Ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie de la République de Corée (MOTIE) et le Ministère de la santé et du bien-être de la République de Corée (MOHW) et vise à explorer les possibilités de fabrication locale de vaccins à ARNm.



Ces protocoles d'accord pourraient également faciliter les discussions entre Moderna et la Corée du Sud pour une installation potentielle de fabrication de vaccins à ARNm en Corée du Sud, fait savoir le laboratoire.



Par ailleurs, Moderna a annoncé avoir conclu un accord avec Samsung Biologics afin que ce dernier fournisse des services de fabrication et remplissage à grande échelle destinés au vaccin Covid de Moderna afin d'approvisionner les marchés extérieurs des Etats-Unis à partir du 3e trimestre 2021.



Pour rappel, le ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique de Corée du Sud (MFDS) a approuvé la demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de Moderna pour le vaccin COVID-19 de Moderna le 21 mai.



