Moderna : Récupère l'AMM de Spikevax au Japon

(CercleFinance.com) - Moderna et son partenaire Takeda ont annoncé aujourd'hui le transfert de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de Spikevax (le vaccin Covid 19 de Moderna) de Takeda à Moderna au Japon à compter du 1er août 2022.



Moderna assumera ainsi la responsabilité de toutes les activités de Spikevax au Japon, y compris l'importation, la réglementation locale, le développement, l'assurance qualité et la commercialisation.



Takeda continuera néanmoins de fournir un soutien à la distribution dans le cadre de la campagne nationale de vaccination actuelle pour les vaccins Moderna COVID-19 pendant une période de transition.



' Nous remercions Takeda pour son soutien et son partenariat dans l'introduction de notre vaccin COVID-19 au Japon au cours des deux dernières années, et pour avoir contribué à jouer un rôle clé dans la lutte contre la pandémie à travers le pays ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.





